Viagem pelo Litoral O jornalista e músico João Lara Mesquita inaugura hoje no restaurante Porto Rubaiyat exposição com 20 fotografias realizadas em viagem pela costa brasileira. Fotógrafo por hobby e ligado às questões ambientais - foi um dos fundadores do Núcleo União Pró Tietê e conselheiro do Greenpeace de 2001 a 2004 - Mesquita exibe as imagens de seu olhar de navegante. Serviço Porto Rubaiyat. Rua Leopoldo Couto Magalhães Junior, 1142, 3077-1111. 12 h/ 23 h. Até 18/7