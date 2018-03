Veto aos reclamões

''Quem processa a RedeTV! não aparece nunca mais no canal'', avisa o vice-presidente da emissora, Marcelo Carvalho. E mais um nome engrossa esse time atualmente: Mariana Kupfer. A atriz/apresentadora/cantora acaba de perder um round de sua batalha contra a emissora. Mariana está processando a RedeTV! exigindo uma gorda indenização por danos morais por se sentir ofendida pelo programa Pânico na TV!. ''A Justiça decidiu a nosso favor. Está na hora de acabar com essa indústria de processos que se criou, de artistas querendo garantir sua aposentadoria em cima da gente'', ataca Marcelo. ''Eles são loucos para aparecer e, de repente, descobrem que podem fazer sua ''poupancinha'' processando a TV. Isso está acabando'', continua. ''Sem contar que, basta você tentar contratar o artista que a vontade de nos processar desaparece.'' Além de Mariana, estão proibidos de aparecer nas atrações do canal: Luana Piovani, Dado Dolabella e Carolina Dieckmann. ''Se for participação gravada, mando editar. Todas as produções estão avisadas'', fala Marcelo. A ação de Mariana ainda cabe recurso.