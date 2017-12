Vestidas para matar fotógrafos e concorrentes

Com a chegada de mais uma cerimônia de entrega do Oscar, Amanda Goldberg e Ruthanna Khalighi Hooper cumpriram uma rápida e exaustiva maratona pela Europa para lançar o livro. No Brasil, um dos 12 países que agora publicam Celebutantes, a editora Rocco preparou um esquema de divulgação que inclui filmes publicitários exibidos em cinemas do Rio e São Paulo, além de 60 mil cartões-postais distribuídos nas duas cidades e anúncios na mídia impressa. Também nos EUA, o marketing é agressivo e inclui quatro vídeos que promovem o livro na internet. Os filmetes foram dirigidos por McG (Joseph McGinty Nichol), diretor do longa As Panteras, e estão disponíveis no seguinte endereço: www.youtube.com/Celebutantes1. Em uma brecha de sua viagem européia, Amanda e Ruthanna responderam, por e-mail, às seguintes perguntas do Estado. Respostas concisas, mas espirituosas. O que é considerado proibido em Hollywood? Mas há algo proibido em Hollywood? A festa do Oscar pode ser o momento mais memorável (ou vergonhoso) na carreira de uma estrela? Sim, depende da sua colocação na lista dos Mais Mal Vestidos. Como autoras, o que vocês acharam da greve dos roteiristas? Ficamos felizes principalmente por aqueles que estavam sem trabalho. E também, claro, porque o "grande show" tem de continuar. Qual é a maior obsessão durante a semana antes do Oscar? O que elas estarão vestindo? O que elas estarão vestindo? O que elas estarão vestindo? O que celebridades como Paris Hilton e Diane Keaton, citadas de maneira nada elogiosa em sua história, vão dizer sobre o livro? Elas poderiam rir - muito. O advogado de vocês aconselhou a não brincar com algum assunto em particular? Trata-se de um romance satírico de ficção. É engraçado. Nada ultrapassa os limites. Outra cerimônia de entrega do Oscar está chegando. Assim, novas situações embaraçosas são esperadas? É uma noite para se soltar e se divertir. Claro que muita coisa embaraçosa vai acontecer, mas sorte sua se não se lembrar de nada na manhã seguinte. Vocês são fãs de Ellen Page, a atriz de Juno? Com um rostinho como aquele, com diálogos como aqueles, quem não seria? O estrelato pode ser um fardo? Depende de sua constituição física. Para a Britney Spears tem sido rude demais. Mas torcemos por ela.