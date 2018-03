Verônica Ferriani volta ao Tom Jazz com novidades e inéditas Além de cantar as dez músicas de seu primeiro disco-solo, lançado no primeiro semestre, Verônica Ferriani volta hoje ao Tom Jazz, às 22 horas, para interpretar mais seis canções, duas delas inéditas, compostas pela própria cantora, Maracatu e Tu, Neguinha, parceria com Giana Viscardi. Entre as novidades, Verônica também apresentará um novo arranjo de Eu Quero Um samba, de Haroldo Barbosa e Janet de Almeida. O show contará com participação de Marina de la Riva. Tom Jazz fica na Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, tel. 3255-3635. R$ 30.