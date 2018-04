Verissimo leva prêmio de carreira em MG Foram divulgados os vencedores da 2ª edição do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, cujos valores são de R$ 120 mil para o vencedor pelo conjunto da obra, R$ 25 mil para poesia, R$ 25 mil para ficção, R$ 7 mil na categoria Jovem Escritor Mineiro, durante seis meses, para pesquisa e elaboração do livro. Maria Zilda Freitas venceu nesta última categoria com Insetos, enquanto Reni Batista levou o prêmio de ficção por Lugar. A Língua do Homem Sem Braço, de Eduardo de Oliveira, foi eleita a melhor poesia, e Luis Fernando Verissimo foi premiado pelo conjunto de sua obra. Entre os jurados estiveram Manuel da Costa Pinto e Humberto Werneck.