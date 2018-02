Verissimo fala sobre plágio virtual no CCBB O escritor Luis Fernando Verissimo, um dos autores mais plagiados na web, participa hoje, às 19h30, de debate sobre crimes virtuais no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O advogado da FGV-RJ Carlos Affonso Pereira de Souza fala sobre a necessidade de legislação para os criminosos do ciberespaço. Haverá transmissão na TV UOL (www.tvuol.uol.com.br). Marcelo Rubens Paiva faz a mediação desse ciclo do programa Cronicamente Viável, série de discussões sobre a internet. A entrada é gratuita e as senhas podem ser retiradas a partir das 19 h. O CCBB fica na Rua Álvares Penteado, 112, centro, tel. 3113-3651.