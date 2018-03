Verdades e mentiras em conflito com a existência His Illegal Self é a história de Che, um homem que cresceu cercado pelos privilégios da avó e filho precoce de ativistas radicais, estudantes em Harvard no fim dos anos 1960. Logo ele se transforma em um fora-da-lei, que vive evasivo entre estações de metrô e motéis ordinários. Nessa jornada, ele se envolve numa comunidade hippie em Queensland. Ali, lentamente, ele se vê obrigado a confrontar-se com a sua vida, aprendendo que nada é o que parece ser. Che questiona sobre quem são seus pais e o que é a verdade. Um dos mais aclamados escritores em língua inglesa atualmente, Peter Carey recebeu o Booker Prize em duas ocasiões por Oscar and Lucinda e True History of The Kelly Gang.