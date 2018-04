Verdade dura

Vênus e Netuno em oposição, Saturno e Urano também; Lua quarto minguante transita por Câncer.

Áries >>21-03 a 20-04

Os velhos truques e armadilhas terão de ser deixados de lado, porque o tempo que está prestes a começar é muito diferente de tudo que você já experimentou. Uma renovada radical de comportamentos será imprescindível.

Touro >>21-04 a 20-05

O dinamismo perturba, porque não deixa sua alma quieta, desfrutando do merecido sossego. Porém, quando o dinamismo não é aplicado a todos os assuntos da vida, então perdem-se boas oportunidades de desenvolvimento.

Gêmeos >>21-05 a 20-06

Eleve a sua mira, deseje mais e mais, porém, não mais naquele sentido material, mas no espiritual. Demande mais luz, mais compreensão, mais amor, o resto virá por agregado, tenha certeza disso. Este é o caminho de verdade seguro.

Câncer >>21-06 a 21-07

Considere que o espírito de aventura deve apontar à situações que signifiquem acréscimo de liberdade e não o contrário. Se você compra objetos que requererão manutenção e cuidado, isso não significará mais liberdade.

Leão>> 22-07 a 22-08

Quando todas as pessoas exigem e ninguém faz concessão alguma, a conversa não tem como seguir em frente, empaca e todo mundo perde tempo, energia e dinheiro. Só quando houverem concessões acontecerá algo realmente novo.

Virgem >>23-08 a 22-09

Quando descobrir na sua intimidade o que deve realmente ser dito, só então abra a boca para dizê-lo. Antes disso, é sempre melhor continuar meditando de forma sincera sobre tudo que aconteceu e que trouxe você até aqui e agora.

Libra >>23-09 a 22-10

Sacrificar-se por quem o merece é uma coisa bem diferente de prestar esse sagrado serviço a quem não fizer por merecê-lo. Dar pérolas aos porcos, é assim que se chama proverbialmente o erro de ajudar quem não o merece.

Escorpião >>23-10 a 21-11

Busque recompensa pelos seus esforços, isto é mais do que legítimo, além de merecido. Porém, não busque apenas isso, porque além da devida recompensa há a responsabilidade de você desempenhar suas funções perfeitamente.

Sagitário>> 22-11 a 21-12

A discordância entre a razão e o coração é pura teoria, acredite. Acontece apenas que sempre será difícil praticar o que o coração manda, porque esta nossa civilização tornou os humanos pouco aptos a agir espontaneamente.

Capricórnio >>22-12 a 20-01

Ainda que houver situações complexas que você não sabe superar, melhor será evitar imaginar-se como vítima das circunstâncias ou dos erros alheios. Tudo tem uma razão de ser e acontecer, ainda que ela seja difícil de entender.

Aquário >>21-01 a 19-02

Esta não é uma época boa para ficar argumentando, pois assim as pessoas se confundiriam em vez de esclarecer-se. Melhor seria agir de forma clara, demonstrando através do exemplo o que seria impossível explicar com palavras.

Peixes >>20-02 a 20-03

Quando as dificuldades apertarem, atualize a sua consciência de que tudo isso é necessário, tendo em vista o fato de sua alma desejar independência. Ou por acaso você achava que essa virtude aconteceria automaticamente?