Data estelar: Mercúrio em quincunce com Netuno e oposição a Urano, a Lua é cheia no signo de Peixes. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade continuará desolada e confusa até que a subversão de valores não tiver sido consertada, pois é a verdade que deve ser autoridade suprema das decisões, e não o contrário, que é o hábito amplamente disseminado no mundo, o de pessoas investidas em cargos de autoridade personalizarem o atributo cósmico da verdade, mandando e desmandando como déspotas nada iluminados. É dessa subversão de valores que resulta esse hábito que passa despercebido, o de relativizar a verdade, como sendo esta algo que se defina em ocasiões específicas, perante dados vagos e confusos. A verdade é o que promove o bem comum de nossa humanidade, e não há nada de relativo nesse sentido, todas as pessoas devem servi-la, assim como a verdade as serve. ÁRIES 21-3 a 20-4 A verdade é tudo que possa ser realizado e que, como conseqüência, produza benefícios para o maior número possível de pessoas. Por que isso é a verdade? Porque se sintoniza com o plano cósmico no qual toda a nossa humanidade existe. TOURO 21-4 a 20-5 Todo mundo foi doutrinado na ideologia competitiva, sendo por isso extremamente dolorido ter de abdicar desta para abraçar a causa da cooperação mútua. Contudo, nada é para sempre, nenhuma ideologia mundana poderia ser eterna. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A vida não espera por ninguém, chama uma vez apenas e quem a seguir, a seguiu, e quem preferiu permanecer na indecisão acabará puxado pela misteriosa corrente do destino. Então, para que gastar energia com preocupações? CÂNCER 21-6 a 21-7 Os acontecimentos falam por si. Por isso mesmo, as opiniões deveriam ser mudadas radicalmente, antes de se converterem em preconceitos. Mudar de opinião é fácil, mas ante a mudança se levantam as críticas das pessoas preconceituosas. LEÃO 22-7 a 22-8 A normalidade é confortante, pois faz com que nossa humanidade encontre seu grupo, sua tribo. Contudo, o que acontece quando esta normalidade acaba escravizando a alma humana? Aí chega o momento de subverter as regras da normalidade. VIRGEM 23-8 a 22-9 O jogo não é você contra o mundo, nem o mundo contra você. O jogo se chama ''''busca de cooperação'''', e acontece de encontrar o contrário justamente porque ninguém foi preparado para chegar a esse ponto. Por isso a contrariedade. LIBRA 23-9 a 22-10 O amor torna as pessoas maiores do que elas seriam atendendo apenas a seus assuntos particulares. Deixar para depois a solidariedade é uma atitude consagrada na cultura moderna, mas é essa que produz como resultado o estado atual do mundo. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A raiva leva a pensar na desgraça alheia, sem perceber que desgraçar outrem carrega a própria alma nessa voragem e, no fim, ninguém pode declarar-se vencedor no meio do mar de desgraças. Saia dessa! Ninguém merece! SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O trabalho é seu porto seguro atual, o âmbito da vida onde você pode resolver todos os tumultos e perturbações. Trabalhar não depende de salário, mas de vontade de fazer algo com os ingredientes que a vida torna disponíveis. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A desorganização torna necessário que você abandone assuntos aparentemente mais importantes para colocar ordem no ritmo cotidiano, sem o qual tudo o mais se desestabiliza. Antes de mais nada, atenda ao fundamental. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A necessidade, que é a mãe do destino, sempre traz até as pessoas o oposto do que elas precisam fazer, de modo que despertem da letargia, e decidam empreender a ação. Por isso, em vez de elevar queixas, faça tudo direito. PEIXES 20-2 a 20-3 A correção e a arte do bom viver não encontram lugar nesta época desnorteada e subvertida de nossa humanidade. Porém, se cada pessoa, como você, fizer a sua parte dentro dos assuntos particulares, este tempo será bem menor do que o esperado.