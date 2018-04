Ver aventura em 3D faz toda a diferença

Faz toda diferença assistir a Harry Potter e o Enigma do Príncipe em 3D na Sala Imax. Os 14 minutos iniciais ficam eletrizantes, desde que aquele céu de nuvens cinzentas e pressagas se desenha por trás da marca Warner, produtora do filme de David Yates (e da série toda). Logo em seguida, começa o ataque das forças de Valdemort. A câmera acompanha num movimento vertiginoso os raios negros lançados sobre Londres. como numa montanha russa, o público acompanha a câmera na sua louca corrida por ruas e becos. A destruição da ponte pênsil projeta o espectador no meio das pessoas que correm e do aço que cede antes do desabamento. Veja o trailer O Enigma do Príncipe No show de efeitos que abre o novo filme, Harry e Dumbledore fazem uma viagem chamada de ?aparador? e o garoto descobre - o espectador também - por que as pessoas sofrem vertigem e ficam com ânsia de vômito quando isso ocorre. A narrativa avança com o velho mago e o aprendiz entrando numa casa em ruínas, onde Horácio Slughorn se esconde sob o formato de um sofá. Como cortesia aos ?otários? que, mesmo sem saber, abrigaram Horácio em sua casa, Dumbledore reconstrói a casa (e a reconstrução, claro, fica mais divertida em 3D, com todos aqueles objetos voando em torno do espectador em sua poltrona). Mais tarde, virão novos efeitos, incluindo outro ataque de raios destruidores precedendo o ataque, na charneca, da sinistra personagem de Helena Bonham Carter. Tudo isso faz uma diferença enorme, mas, como em Batman - O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan, a tecnologia de ponta não afasta o diretor Yates de seu objetivo. Mais do que os precedentes, esse sexto filme fecha um ciclo que vai levar ao confronto final entre o bruxinho e Valdemort no díptico que encerrará a série. O mundo está em perigo, mas no primeiro plano está a história dos três garotos - Harry, Hermione e Ron - que fazem o rito de passagem e vivem as inquietações próprias do período. Na fantasia, projetam-se preocupações que são reais, aqui e agora, de qualquer adolescente. O aflorar da libido, o primeiro beijo, a dor da rejeição. Harry cresce com seu público jovem. Não é à toa que a série faz sucesso.