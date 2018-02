Venezianas MONICELLI AFIADO: Um dia depois de levar um tombo em seu apartamento no Hotel Des Bains, Mario Monicelli, 92 anos, já era visto dando entrevistas no Lido e dizendo gracejos às jornalistas. E falava com a verve de sempre. Sobre Desejo e Reparação, melodrama adaptado da obra de Ian McEwan, e que abriu o festival, o diretor de O Incrível Exército de Brancaleone disse simplesmente que ''''ficava a um passo do ridículo''''. Cruel, mas não longe da verdade. PICUINHAS ITALIANAS: Por falta de verdadeiras polêmicas, os jornalistas pegaram no pé de Kenneth Branagh, diretor de Sleuth, remake do filme de 1972 de Joseph Mankiewicz. É que, no enredo, o personagem de Michael Caine faz alusões pouco agradáveis sobre as origens italianas do seu antagonista, vivido por Jude Law. Numa delas, diz que os italianos são ''''uma estranha gente, e a cultura não é o seu forte''''. Em outra, afirma que ''''a vingança é natural nos italianos''''. Kenneth se defende dizendo que esses diálogos estavam no roteiro, não foi ele quem os escreveu e que, no máximo, exprimem o preconceito de um personagem e não do autor. Segundo ele, o roteirista, o prêmio Nobel Harold Pinter, ''''adora a Itália, e escreveu diálogos com senso de ironia''''. Mesmo assim, os italianos ficaram mordidos. BRASIL EM MILÃO: Já está sendo divulgada aqui em Veneza a programação da 3.ª Rassegna do Instituto Brasil-Itália, que ocorre em Milão de 10 a 16 de dezembro. O curador Giovanni Ottone confirmou os seguintes longas: Cidade Baixa, Deserto Feliz, Baixio das Bestas, Cartola, Boleiros 2, Os 12 Trabalhos, Cinema, Aspirinas e Urubus, À Margem do Concreto, Batismo de Sangue, O Céu de Suely, Eu me Lembro, Hércules 56, Achados e Perdidos, Árido Movie e Depois Daquele Baile. Segundo Ottone, a seleção procurou inserir filmes representativos de diversos gêneros e tendências do cinema brasileiro contemporâneo: dramas sociais, comédias, documentários sobre as condições de vida nas cidades e nas favelas.