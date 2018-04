Venezianas WESTERN SPAGHETTI: Uma das seções paralelas mais badaladas é a dos faroestes à moda italiana, que tem em Sergio Leone seu nome mais reluzente. A projeção de Por um Punhado de Dólares, com Clint Eastwood, fez sucesso. E realmente foi um acontecimento rever esse filme em cópia zero km, brilhando de nova. Detalhe: o restauro custou 270 mil euros, mais do que o orçamento original do filme lançado em 1964. Na época, Clint recebeu um cachê de módicos US$ 15 mil. JÚRI DE CINEASTAS: Um dos orgulhos do Festival de Veneza é ter escolhido um júri composto apenas por cineastas para a comemoração dos seus 75 anos. Pois para o decano da crítica italiana, o influente Tullio Kezich, foi péssima idéia: ''''Cineastas são os piores juízes dos filmes alheios'''', dispara. Segundo Kezich, poucos deles vão regularmente ao cinema, não gostam de discutir os filmes e são intolerantes com visões de mundo diferentes das suas. MORETTI EM TORINO: Mais uma preocupação para Veneza: já assediada pela concorrência do Festival de Toronto e pela Festa do Cinema de Roma, vê-se agora ameaçada por Torino, que tem em sua direção ninguém menos que o cineasta Nanni Moretti e começa em 23 de novembro.