Veneza terá homenagem a Stallone O Festival Internacional de Cinema de Veneza dedicará o prêmio Jaeger - LeCoultre Glory to the Filmmaker Award ao ator e diretor norte-americano Sylvester Stallone, por sua contribuição ao cinema contemporâneo, segundo a imprensa italiana. A premiação será entregue no dia 12 de setembro durante a cerimônia de encerramento da 66ª edição do festival. Já foram premiados na categoria o diretor japonês Takeshi Kitano, a cineasta belga Agnés Varda e o diretor iraniano Abbas Kiarostami. Na ocasião serão apresentadas cenas do novo filme escrito e dirigido por Stallone, Os Mercenários, com estreia prevista para 2010.