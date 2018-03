Vendido retrato de Jackson feito por Warhol O retrato de Michael Jackson pintado pelo artista americano Andy Warhol, em 1984, foi vendido em um leilão na galeria de arte Vered, em East Hampton, Nova York. O quadro, de 76 cm de altura por 66 cm de largura não teve o valor de venda divulgado. A obra havia chegado à galeria de arte pouco depois da morte do "rei do pop" no dia 25 de junho, entregue por um colecionador que a comprou por cerca de US$ 300 mil. Segundo especialistas em arte, a obra pode ter sido vendida por mais de US$ 10 milhões. O recorde de quadros de Warhol é de Green car crash (1963), vendido há dois anos por US$ 71,7 milhões.