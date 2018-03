Vende-se o formato

O Domingão do Faustão tem dois formatos de game show na manga para este ano. Um é o Faustolândia, que estreia dia 19 de abril - ideia comprada da Freemantle, mereceu a construção de um circuito indoor para competições no Projac. Outro, ainda em fase de projeto, o Wipe Out, cujo formato a Globo acaba de adquirir da Endemol. "É um tipo de Olimpíadas do Faustão, mas mais divertida", diz a diretora Paula Cavalcanti, da Endemol Brasil. Cenas no youTube (http://migre.me/8ua) não a desmentem. A Endemol, no entanto, quer vender mais formatos para outras emissoras. Daí a criação, há dois meses, da Endemol Brasil, 100% filiada à matriz holandesa, diferentemente da Globo Endemol, que assina o Big Brother Brasil. A Globo continua sendo a primeira a quem a Endemol oferece suas ideias, mas tem curto prazo para mostrar interesse ou liberar a bola. O novo escritório também atende agências de publicidade e interessados em marketing. Mira ainda o mercado de multimídia aberto com a TV digital no País, além de tentar criar novos produtos para um catálogo que hoje soma 3 mil formatos, 400 deles ativos no mundo todo.