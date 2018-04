Vendas de ingressos para show do ''rei'' Hoje tem início a venda de ingressos para clientes Itaú Personalité para o show Elas Cantam Roberto, que vai reunir no próximo dia 26, no Teatro Municipal (Praça Ramos de Azevedo, s/nº, tel. 3397-0300), cantoras e personalidades da TV e do teatro em homenagem aos 50 anos de carreira do "rei". A partir do dia 12, será aberta a venda para o público em geral. Entre os nomes já confirmados estão Alcione, Zizi Possi, Marília Pêra, Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Hebe Camargo, além da participação do próprio Roberto Carlos. Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 1.200. Mais informações pelo site www.ingressorapido.com.br e tel. 4003-1212.