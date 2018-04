Vendas aumentaram no primeiro fim de semanda CRESCIMENTO: Os editores vibraram com o primeiro fim de semana da Bienal do Rio: as vendas foram além do esperado. "Graças especialmente à presença da Meg Cabot e de Bernard Cornwell, nosso estande vendeu 30% a mais que no mesmo período, há dois anos", comentou Luciana Villas-Boas, diretora editorial da Record. De fato, a fila de compras invadia os corredores laterais.