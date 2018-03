Vencedores do concurso Tagliaferro O paulista Lucas Thomazinho, de 14 anos, venceu o quinto turno do 11º Concurso Internacional de Piano Magda Tagliaferro 2009, na categoria infanto-juvenil. Por unanimidade do júri, o desempenho de Lucas foi considerado "deslumbrante". Cerca de 40 candidatos de até 16 anos se inscreveram no concurso, dividido em turnos de acordo com a faixa etária. O segundo lugar do quinto turno (de 14 a 16 anos) ficou com Airã Yiamanaka e o terceiro, com Jonhson de Oliveira. Os vencedores receberam medalhas, diplomas e um prêmio em dinheiro. Todas as composições foram executadas de memória por exigência do regulamento do concurso.