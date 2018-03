Vencedores - destaques MÚSICA BRASILEIRA: MELHORES ÁLBUNS POP CONTEMPORÂNEO: Sim, Vanessa da Mata MÚSICA POPULAR BRASILEIRA: América Brasil, Seu Jorge ROCK BRASILEIRO: Cidade Cinza, CPM 22 MÚSICA ROMÂNTICA: Com Você, César Menotti & Fabiano SAMBA/PAGODE: Canta o Samba da Bahia Ao Vivo, Beth Carvalho MÚSICA CONTEMPORÂNEA REGIONAL OU DE RAÍZES BRASILEIRAS: Qual o Assunto Que Mais lhe Interessa?, Elba Ramalho MÚSICA TRADICIONAL REGIONAL OU DE RAÍZES BRASILEIRAS: Grandes Clássicos Sertanejos Acústicos I, Chitãozinho & Xororó MELHOR CANÇÃO BRASILEIRA: Som da Chuva, Marco Moraes & Soraya Moraes OUTRAS CATEGORIAS: GRAVAÇÃO DO ANO: Me Enamora, Juanes CANÇÃO DO ANO: Me Enamora, Juanes ÁLBUM DO ANO: La Vida... Es un Ratico, Juanes REVELAÇÃO: Kany García MELHORES ÁLBUNS VOCAL POP MASCULINO: La Vida... Es un Ratico, Juanes CANTOR-COMPOSITOR: Rodolfo, Fito Páez