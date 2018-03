Vencedores da 35.ª edição do Festival Sesc Saíram os ganhadores da 35ª Edição do Festival Sesc Melhores Filmes. Segundo o público, o melhor filme brasileiro é Encarnação do Demônio, de José Mojica Marins, que também foi escolhido o melhor diretor. Para a crítica, o melhor longa é Linha de Passe, de Walter Salles e Daniela Thomas, e os melhores diretores são Daniela Thomas e Walters Salles. Para crítica e público, João Miguel (Estômago) é o melhor ator. Segundo o público, a melhor obra estrangeira é Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, eleito o melhor diretor. Para a crítica, o melhor longa é A Questão Humana, de Nicolas Klotz, também o melhor diretor.