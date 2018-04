Vencedor de Berlim inicia maratona

Em fevereiro, no Festival de Berlim - do qual saiu vitoriosa com o Urso de Ouro, por La Teta Asustada -, Claudia Llosa já havia dito ao repórter do Estado que filma para colocar a cara do Peru na tela, para decifrar o mistério da própria identidade. Em todo o mundo, as pessoas se surpreendem com sua aparência. O Peru, no imaginário da maioria das pessoas, é um país de ?choclos?, de mestiços índios, e Claudia tem cabelos e olhos claros, um padrão bem europeu. Ela própria diz que seu país é uma mescla de culturas, como toda América Latina, mas o que lhe interessa é a raiz indígena, na Teta Asustada como em seu longa anterior, Madeinusa, também com a atriz e cantora Magaly Solier. Com o título brasileiro de O Leite da Amargura, La Teta abre hoje para convidados o 4º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Durante uma semana e em sete salas, o público poderá assistir a cerca de 100 filmes de 16 países. Organizador do evento com Jurandir Müller, o agitador cultural e cineasta Francisco César Filho coassina a curadoria com o parceiro e também com André Sturm. O festival se propõe como dupla aventura. Repõe nas telas do País a cinematografia do restante do continente, que, até pela diferença de língua - o espanhol em vez do português -, é tão pouco conhecida por aqui. Só a reposição não basta. O festival busca mapear os caminhos presentes e futuros do cinema latino-americano. Abrir o evento com o filme vencedor de uma mostra tão importante quanto Berlim é avalizar o reconhecimento que o cinema da América nuestra vem obtendo nos mais importantes foros internacionais. Mas o festival abre outra janela para o passado e homenageia Nelson Pereira dos Santos com uma retrospectiva formada por seis filmes. Rio 40 Graus, El Justiceiro, Vidas Secas, Como Era Gostoso o Meu Francês, O Amuleto de Ogum e Memórias do Cárcere trazem o melhor de Nelson, mas o festival bem poderia ter feito uma justiça histórica, incluindo no lote o filme mais hispânico - e um dos mais secretos, que ainda permanecem menos conhecidos -, Fome de Amor. Nelson profere uma aula magna no dia 11, às 15 horas, no Memorial da América Latina. O festival promove o relançamento do livro Introdução ao Cinema Brasileiro, de Alex Viany, além da pré-estreia de novos filmes de Roberto Moreira (Quanto Dura o Amor?), Eduardo Valente (No Meu Lugar) e José Eduardo Belmonte (Meu Mundo em Perigo). Tudo isso dá peso à representação brasileira no 4º Festival de Cinema Latino-Americano, mas o público sempre tem uma atração muito grande para ver os filmes de língua espanhola, que são mais raros nas telas do País. O grande circuito brasileiro, todo mundo sabe, está formatado para exibir a produção de Hollywood, mas o próprio público - o cinéfilo - sustenta nichos por onde passam a produção europeia, a asiática e, ocasionalmente, a latina. O Leite da Amargura discute a condição da mulher, por meio de histórias de peruanas violadas durante os anos de chumbo. Outros destaques em língua espanhola são Rude e Brega, do mexicano Carlos Cuarón, com Gael García Bernal e Diego Luna, exibido em Sundance, e 1989, do colombiano Camilo Matiz, com Vincent Gallo, que passou em Cannes. Mais informações se encontram no endereço www.festlatinosp.com.br. Serviço 4.º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo Memorial da América Latina. Av. Auro S. de Moura Andrade, 664, portão 16, 3283-4757 Cinemateca Brasileira. Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, 3512-6111 CineSesc. Rua Augusta, 2.075, 3082-0213 Cinusp Paulo Emílio. Rua do Anfiteatro, 181, Cidade Universitária, 3091-3540 MIS. Avenida Europa, 158, 2117-4777 Teatro Cacilda Becker. Praça Samuel Sabatini, 50, São Bernardo do Campo, 4348-1081 Grátis. Até 12/7. Abertura hoje para convidados www.festlatinosp.com.br