Vem aí Toda Terça

Não deu certo o Toda Sexta? Vem aí o Toda Terça. Preocupada com a fraca audiência da atração de Adriane Galisteu, a Band planeja para outubro uma mudança geral no programa, começando pelo dia de exibição, que deixará ser às sextas-feiras à noite, para ganhar as noites de terça-feira. Para tanto, a rede já registrou o título Toda Terça, que deve ser o novo nome da atração.

Desde que estreou, em abril deste ano, o Toda Sexta sofre para atingir a média de 2 pontos de audiência, o que complicou o formato também no âmbito comercial, uma vez que foi prometida aos anunciantes média na casa dos 5 pontos.

Boa parte da crise que afeta a atração é atribuída ao seu dia de exibição. A Band acredita que o público jovem de Adriane Galisteu não esteja em casa no hora em que o Toda Sexta vai ao ar.

O programa, que é ao vivo, também enfrenta dificuldades para levar atrações musicais e convidados famosos, pois a maioria dos artistas está viajando em turnês de espetáculos e shows nas noites de sexta.

Procurada, a Band, por meio de sua assessoria, diz que a reforma do Toda Sexta segue em estudo.