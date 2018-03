Vêm aí sete debates

A rodada de debates eleitorais para a sucessão municipal já soma sete compromissos com os principais candidatos em São Paulo. Serão dois encontros na TV Gazeta (24 de agosto e 19 de outubro), dois na TV Globo (2 e 24 de outubro), e três na Bandeirantes (31 de julho, 28 de agosto e edição a agendar entre 9 e 12 de outubro, abrindo o round de segundo turno). Como já é praxe, a Bandeirantes inaugura essa agenda, dando o tom da campanha, e a Globo fecha o ciclo, determinando a temperatura das urnas quase na véspera do voto. Na Band, Boris Casoy é o mais cotado para mediar a cena. Na Globo, a tarefa cabe a Chico Pinheiro em São Paulo. Já Maria Lydia orquestrará o encontro na TV Gazeta, que pela primeira vez abrirá espaço para perguntas de cidadãos comuns. As questões serão previamente gravadas nas ruas da cidade e selecionadas de acordo com os critérios do Jornalismo da emissora, para serem apresentadas aos candidatos via telão. A Record informa que está em contato com representantes dos partidos para definir se haverá ou não debate na casa. E no SBT, a idéia até existe, mas, por enquanto, é só uma idéia.