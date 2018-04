Vem aí o game show O Jogador A Record, em parceria com a FremantleMedia, colocará no ar o game show O Jogador. A produção está sendo feita pela gerente da FremantleMedia, Flávia da Matta, e a direção será de Wanderley Villa Nova (ex-Roleta Russa). As gravações terão início na segunda quinzena de setembro e ainda não há previsão de estréia. O Jogador é um programa de perguntas e respostas sobre características pessoais de cada um dos seis participantes de cada edição. Há chances de blefes e jogadas que lembram o pôquer. A atração está em 11 países.