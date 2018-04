Vem aí o dia... DATA ESTELAR Mercúrio em quadratura com Júpiter e sextil com Urano; Lua míngua no signo de Áries. Enquanto isso, aqui na Terra, ainda que pareça diferente, aproxima-se o dia em que a observância da lei será substituída pelo amor. Então, nossa humanidade não precisará de disciplina, porque será livre. Tampouco precisará de moral, porque o espírito será o canal de comunicação. Tão próxima se encontra esta data que o poder que nos governou por milênios está desesperado. Nesse estado de coisas dissemina terror, como sempre o fez, mas com uma brutalidade que destoa da compreensão que nossa humanidade atingiu. Claro está que também há a legião de ignorantes espirituais que pelo mero pretexto de ter assunto de conversa não se dá ao mínimo trabalho de discernir a verdade da mentira nas notícias que são publicadas diariamente. Áries >>21-03 a 20-04 Você não precisa intervir em tudo constantemente. Dê a si mesmo a chance de observar com distanciamento o desenrolar de todos os fatos, abstendo-se de tomar atitudes ou de tentar manter o controle sobre tudo que acontece. Touro >>21-04 a 20-05 A dinâmica dos relacionamentos encontra uma chance de se reorganizar sobre outros parâmetros. Isto é mais do que oportuno, porque sair desta fase desorientada requer laços nos quais sua alma possa depositar confiança. Gêmeos >>21-05 a 20-06 As emoções precisam de alimento, tanto quanto a mente ou o corpo físico. A mente se alimenta de conhecimento, o corpo físico se alimenta de comida e as emoções, de que se alimentariam as emoções? Resolva o enigma e alimente-se. Câncer >>21-06 a 21-07 Separar caminhos há de ser sempre o último recurso, não o primeiro. Quando as pessoas ficam ameaçando de separar-se o tempo inteiro, na verdade desgastam o instrumento radical que só deveria ser usado em última instância. Leão>> 22-07 a 22-08 Quando você não consegue apreciar as razões das outras pessoas começa, então, o conflito. Quando você não valoriza as razões alheias se convence de ser uma vítima dos acontecimentos, de uma armação montada contra você. Virgem >>23-08 a 22-09 Quando a ansiedade fala mais alto você perde a oportunidade de estabelecer bom contato com as pessoas próximas. A ansiedade sempre estará por aí, rondando e aguardando pelo momento de assumir o comando de sua alma. Libra >>23-09 a 22-10 Nada mais legítimo do que você buscar sua recompensa através do esforço, do trabalho e da ajuda prestada a alguém. Porém, deixe esta recompensa nas mãos do misterioso destino, confiando que haverá registro de tudo que foi feito. Escorpião >>23-10 a 21-11 A rejeição pode acontecer a qualquer momento e com qualquer pessoa, é algo que circula através dos relacionamentos humanos. A qualquer momento sua alma pode ser sorteada e ganhar o ônus da rejeição. Passe rapidamente por ela. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Eventualmente, seus direitos não serão reconhecidos, mas se esses forem verdadeiramente seus direitos, será apenas uma questão de tempo a satisfação. Porém, acontece que, às vezes, se luta por direitos que não são corretos. Capricórnio >>22-12 a 20-01 A sua alma reconhece que a opinião alheia deve ser considerada, mas não ao ponto de desorientar os seus passos e as suas motivações. Entretanto, isto é mais fácil de dizer do que de praticar. As pessoas criticam duramente. Aquário >>21-01 a 19-02 Preste serviço, ajude todo o necessário sem assustar-se se, por ventura, achar que está perdendo um tempo precioso que deveria ser dedicado a outros assuntos. Nunca haverá assunto mais importante do que prestar a ajuda necessária. Peixes >>20-02 a 20-03 O sucesso buscado não resultará das facilidades, mas da maneira com que você administrar as adversidades. Como poderia haver sucesso sem luta? Encare com boa vontade e coragem os erros e problemas, tudo em nome do sucesso.