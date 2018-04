Vem aí o BBB8 Alemão pode participar da apresentação Nada de famosos, nem de vencedores das últimas edições como muito se especulou. A oitava edição do Big Brother Brasil terá os mesmos e manjados anônimos em busca de seus 15 minutos de fama, e de um R$ 1 milhão na conta bancária, é claro. Assim como a edição anterior, a Globo abrirá sem alarde, em 1º de setembro, as inscrições para o BBB 8. A nova fornada do reality, que corria o risco de nem sair do papel por conta do desgaste do formato, tem previsão de estréia para janeiro. O site do programa já divulga que os interessados poderão mandar seus vídeos e preencher um formulário de inscrição no próximo mês. Um das novidades do programa pode ser a troca de direção. Sai Boninho e entra Luiz Gleiser. Outra novidade estudada pela Globo seria participação de Diego Alemão, vencedor do BBB7, na apresentação do programa. Não, Bial não deixará de dar sua "espiadinha". Alemão participaria apenas incrementando a transmissão do reality, uma vez que a Globo, que fechou contrato com o ex-BBB até 2010, não tem a menor noção do que fazer com ele até lá.