Velhos hábitos não morrem facilmente DATA ESTELAR Marte em sextil com a conjunção de Júpiter e Netuno; Lua começa a crescer no signo de Câncer. Enquanto isso, aqui na Terra, nossa humanidade acostumou-se a categorizar a realidade e a diferenciar tudo de tudo, mas no fundo sempre teceu ilações intuitivas relacionando corpos e essências numa única Vida. No momento atual de reinvenção da civilização, tudo que agiu nos bastidores da realidade, tudo que foi relegado ao âmbito desvalorizado da subjetividade, por ser abstrato demais, tudo isso passa, aos poucos, mas com firmeza, a ocupar o lugar de protagonista. Isto representa uma mudança radical de foco de consciência, mas que faz sentido no íntimo de qualquer pessoa medianamente honesta consigo mesma. Porém, velhos hábitos não morrem facilmente, rebelam-se contra seu iminente desaparecimento atormentando o íntimo da humanidade. Áries >>21-03 a 20-04 Na hora de conversar, todo mundo faz propaganda de seus atributos e potencialidades. Porém, é na prática que se prova a verdade ou mentira das palavras proferidas. Começa o tempo dessa prática, é a hora da verdade. Touro >>21-04 a 20-05 O valor de aguardar mais um pouco antes de colocar em marcha suas resoluções só será verificado através da própria experiência. Enquanto isso, sua alma terá de lidar o melhor possível com os dilemas e contradições da situação. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Nada era tão fácil quanto o entusiasmo propunha no início de tudo, mas apesar do evidente desânimo dessa constatação, algo luminoso continua em gestação. O desânimo é inevitável, mas você decide quanto tempo vai ficar nele. Câncer >>21-06 a 21-07 O idealismo é um ardor que não pode ser ignorado, mas é necessário usar o poder de discriminação mental para distinguir a força do idealismo do enganoso fogo do capricho. Isto não é fácil, mas é estritamente necessário. Leão>> 22-07 a 22-08 Quando o equilíbrio for conquistado, terá chegado a hora de rompê-lo, porque novas perspectivas se abrirão e a alma desejosa de prosperar adicionará novos desafios aos já existentes. De equilíbrio em desequilíbrio se escreve o destino. Virgem >>23-08 a 22-09 Faça tudo o necessário para que haja equilíbrio nos relacionamentos que considerar mais importantes. Seria tolice aguardar que o tempo solucionasse os erros que foram cometidos, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Libra >>23-09 a 22-10 A perspectiva de realizar alguns desejos importantes atiça os melhores sentimentos, mas também o temor de tudo ser novamente um falso alarme. Falso alarme ou não, há algo importante que pode ser experimentado já, o entusiasmo. Escorpião >>23-10 a 21-11 A recompensa das tarefas em que sua alma está envolvida há de ser encontrada nelas mesmas, no prazer de empreendê-las e resolvê-las da melhor forma possível. Parte dessas recompensas inclui a ampliação de seu círculo social. Sagitário>> 22-11 a 21-12 De todos os desejos que fazem sua alma arder de vontade de realizá-los, escolha alguns poucos ou apenas um. Dedique-se, a partir de agora, a fazer todo o necessário para que os desejos saiam da teoria e se convertam em prática. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Da teoria à prática, este é o caminho humano e, também, esta é a glória de seu signo, ter a ousadia de fazer com que as ideias passem para o plano concreto o mais rapidamente possível. Às vezes há sucesso, outras vezes não. Aquário >>21-01 a 19-02 Agora será necessário silenciar, não apenas fechando a boca, mas também esforçando-se para silenciar as conjecturas que a mente continua fazendo interiormente. O silêncio ajudará a esclarecer definitivamente a situação. Peixes >>20-02 a 20-03 Mesmo sem nada ao que se agarrar, sua alma sente uma inexplicável emoção positiva, como se andar por entre o céu e a terra fosse uma experiência segura. Sabemos que não é assim, mas tampouco há de se desvalorizar as sensações.