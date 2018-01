Veja uma seleção de cinco exposições para visitar no mesmo bairro

Desde um conjunto expressivo de fotografias históricas de Pierre Verger (1902-1996) a trabalhos contemporâneos de Matheus Rocha Pitta, Matías Duville, Simon Linington e James Kudo, o público interessado em arte pode encontrar agora em São Paulo ótimas exposições em cartaz em algumas das principais galerias da cidade. O Estado selecionou cinco mostras, todas apresentadas em espaços na região de Cerqueira César-Jardins, em São Paulo - para quem tem fôlego, é possível até mesmo caminhar entre um local e outro. Veja abaixo o resumo de cada atração.

Pierre Verger - O Mensageiro

A exposição em cartaz até 28/3 no espaço paulistano da Galeria Marcelo Guarnieri (Alameda Lorena, 1966, tel. 11-3063-5410) apresenta belas fotografias em preto e branco realizadas pelo francês Pierre Verger, que escolheu a Bahia como morada. Retratos, como alguns já conhecidos, realizados no Brasil, são expostos agora ao lado de imagens feitas entre as décadas de 1930 e 1950 em outras localidades como o Peru, Cuba, Polinésia Francesa, República do Congo e Japão.

Primeira Pedra - Matheus Rocha Pitta

O artista nascido em Tiradentes, mas residente no Rio, acaba de inaugurar sua segunda exposição individual na Mendes Wood DM (Rua da Consolação, 3.358, tel. 11-3081-1735). Sob o título Primeira Pedra, a mostra é uma "experimentação", afirma a galeria. Blocos de concreto estão abrigados sobre folhas de jornal no chão formando uma instigante imagem no espaço expositivo - e o visitante é convidado a participar, trazendo também para o local as pedras que encontrar.

Oximoros - James Kudo

Como explica a curadora Denise Mattar, "oximoro é uma figura de linguagem que harmoniza dois conceitos opostos, formando um terceiro conceito". A definição cai bem para falar das colagens pintadas a mão que o artista James Kudo exibe até 21/3 na Zipper Galeria (Rua Estados Unidos, 1.494, tel. 11-4306-4306. "São memórias imaginadas borrando entre o real e o irreal", afirma a curadora sobre os trabalhos recentes que remetem à água e questões ambientais. Destaque para as cores vibrantes presentes nas obras e o cuidadoso esmero técnico do artista.

Dirty Matters - Simon Linington

O inglês Simon Linington apresenta na Galeria Emma Thomas (Rua Estados Unidos, 2.205, tel. 11-3063-2149) uma série de trabalhos criados a partir de sua experiência em São Paulo. A sujeira da metrópole está impregnada em obras sobre tecido e plástico que ganham uma inusitada e bela composição formal e cromática. A mostra fica em cartaz até 28/3.

Escenario, proyectil - Matías Duville

A Galeria Luisa Strina (Rua Padre João Manuel, 755, tel. 3088-2471) exibe até 28/3 a segunda exposição individual do argentino Matías Duville em seu espaço. O artista, que também participa da coletiva "Beleza?", no Centro Cultural São Paulo e abrirá individual no Museu de Arte Moderna do Rio, expõe vídeo, desenhos em preto e branco e em grande escala, além de peças - como a monumental abrigada no centro da principal sala da galeria - que tratam de temas como "espaço e volume, elementos orgânicos e inorgânicos". O insólito é uma questão de sua pesquisa, que "explora a relação entre civilização e natureza".