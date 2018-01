Veja seleção de oito grandes mostras que devem arrastar multidões em 2015

As filas nas portas dos museus foram uma constante em 2014. Um panorama que provavelmente deve se repetir neste ano. A partir de terça (10), a trajetória da artista sérvia Marina Abramovic será contada de forma imersiva no Sesc Pompeia. A retrospectiva é a apenas a primeira das grandes mostras que chegam a São Paulo em 2015.

Das famosas telas do espanhol Pablo Picasso à cinematografia do francês François Truffaut, pelo menos oito megaexposições prometem repetir o sucesso de público do ano passado - quando as obras de Salvador Dalí e Yayoi Kusama atraíram mais de 1 milhão só ao Instituto Tomie Ohtake.

O Divirta-se preparou uma seleção com oito grandes mostras que devem arrastar multidões aos museus em 2015. Leia mais aqui.