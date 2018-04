Varreu arte a golpes de originalidade

Com ela, a dança e o teatro se transformaram em outra coisa. Pina Bausch inaugurou uma dança que não existia. Sem saber lidar com o que via, a mídia precisou colar um selo nela (do qual, aliás, ela não gostava) para identificar aquele tipo de espetáculo: dança-teatro. As mudanças que trouxe varreram os palcos a golpes de completa originalidade. Vieram de seu mestre, Kurt Jooss (1901- 1979), de quem tornou-se a herdeira e continuadora. Jooss foi um marco de distinção no expressionismo alemão. Com ele, Pina aprendeu, sobretudo, a misturar expressionismo com balé e a prezar temas que pudessem fazer diferença no mundo. Nunca mais parou com as mestiçagens que viriam a fazer dela uma criadora sem pares. Seu método de coreografar através de perguntas feitas a seus bailarinos, e não através de uma rearrumação de códigos de passos prontos, o modo como lidou com objetos em cena, o jeito como foi transformando lugares em coreografia - tudo isso e muito mais fazem dela uma referência que mudou a paisagem da dança. No início, também para ela foi difícil. Basta lembrar seus primeiros espetáculos aqui no Brasil, nos anos 80, para plateias quase vazias - e o que aconteceu quando, uma década depois, lotou todas os teatros por onde se apresentou. Pina Bausch escapa a qualquer tentativa de ser apresentada no tamanho que lhe cabe. A companhia que fundou em 1973, o Tanztheater Wuppertal, e com a qual consolidou toda a sua trajetória, tem datas anunciadas na programação do segundo semestre do Teatro Alfa (24 a 26 de setembro). No programa, duas obras-primas que marcaram o período inicial da sua excepcional trajetória: Café Müller (1978), coreografia que havia voltado a dançar e com a qual também se apresentaria em São Paulo, e A Sagração da Primavera (1975). A sua Sagração tornou-se um índice da maturidade que sua formação havia alcançado. E Café Müller, a coreografia que identificava a transição para uma nova fase. Em 2006, estreou em Wuppertal uma obra sobre o Brasil que, naquela ocasião, ainda nem título tinha e era chamada de Uma obra de Pina Bausch. Em agosto de 2007, quando estreou aqui, já tinha sido batizada de Água. Nessas obras, geralmente criadas fazendo de cidades seus assuntos, Pina buscava compreender culturas distintas através de questões comuns. Passou toda a sua vida dizendo que o que lhe interessava era o ser humano, compreendê-lo, traduzir as suas inquietações em cena. Sua última obra dançada no Brasil foi Para as Crianças de Ontem, Hoje e Amanhã, com cenário de Peter Pabst e figurinos de Marion Cito, colaboradores habituais. Terminava com o escuro invadindo o palco, mas ainda sobrava um pouquinho de música e um pouquinho de dança. Hoje, quando o mundo perde uma de suas artistas mais importantes, essa parece ser uma imagem que se ajusta ao que todos os que tiveram a felicidade de encontrar a sua arte estão agora sentindo.