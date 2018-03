Vanguart com Mallu ao vivo Revelação da onda folk nacional, o grupo cuiabano Vanguart mal começou e já lança um CD/DVD ao vivo. A novata Mallu Magalhães, que participa do Multishow Registro (Universal) em The Last Time I Saw You, vem na mesma onda. De qualquer maneira se trata de uma boa mostra do desempenho do grupo no palco, com canções de seu primeiro CD, que já viraram hits, como Semáforo e Cachaça, mais quatro inéditas.