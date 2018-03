Van Morrison revisa o clássico Astral Weeks Astral Weeks, de 1968, é um daqueles álbuns imprescindíveis da era do rock. Quarenta anos depois, em novembro de 2008, Van Morrison atualizou os clássicos daquele disco em um show registrado no CD Astral Weeks Live at the Hollywood Bowl (EMI), além de revisitar outras canções que o fizeram virar lenda. Pelo vigor e pela intensidade da interpretação, pelos arranjos contemporâneos e pela receptividade do público, o resultado é muito superior às pencas de discos ao vivo sem sentido que infestam o mercado atualmente.