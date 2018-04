Vai tudo para a web

A RedeTV! lançará em junho um portal de vídeos online que terá toda a programação da emissora. Batizado provisoriamente de RedeTV! i, uma versão beta do site já pode ser vista no www.redetv.com.br/portal. Segundo Amilcare Dallevo, presidente da RedeTV!, as matérias dos telejornais da casa agora terão dois enfoques: uma para a TV e outro para a internet. "Nossa empresa desenvolveu um software que faz o corte automático da cabeça da reportagem para já ajustar o seu tempo correto de ser publicado no portal", disse ao Estado. Mas o portal não vai apenas editar as reportagens para o "tempo de internet". Aquelas que possam ser mais bem exploradas no ambiente online terão uma abordagem mais completa daquilo que foi ao ar na televisão. Apesar de ter todo o seu arquivo digitalizado desde 2003, a RedeTV! não planeja, ainda, publicar vídeos antigos. A ideia é que os programas de auditório, como Pânico na TV, já sejam disponibilizados no site um dia após a exibição na televisão aberta. "A qualidade dos vídeos está muito boa. O site é hospedado em Dallas e consegue suportar 20 mil acessos simultâneos", diz Dallevo.