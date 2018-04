Vai nevar na Fazenda

A Fazenda, da Record, promete bater o Big Brother, da Globo, quando o assunto é merchandisings. Pelo menos no número de ações do gênero. Segundo levantamento da emissora, cerca de 15 marcas diferentes já passaram pelo confinamento na roça da Record, e a ideia é chegar a 20 até o final do reality show, no dia 23 de agosto. O último BBB encerrou sua passagem pelo ar com a marca de 18 contratos de merchandising. "A Fazenda já superou nossas expectativas em faturamento, mas também superou as expectativas dos anunciantes quanto a qualidade das ações", fala o diretor de merchandising da Record, Marcos Vinícius Chisco. Para a ação da Coca-Cola, em que um caminhão da marca entrou na fazenda para abastecer o local, os participantes foram deixados 15 dias em abstinência de refrigerantes e bebidas. "Eles foram avisados que não teria refrigerante lá dentro. Imagine a festa quando o caminhão chegou", conta Chisco. Entre as próximas surpresas, a Record promete um merchandising que fará nevar na Fazenda. "Será neve fake e fará parte de uma prova. Eles vão se divertir."