Vá jogar bingo no teatro com a Cia. dos Dramaturgos Em vez de saciar o vício do bingo em casa, após almoços dominicais em família ou com amigos que não tiveram uma idéia mais original para um fim de semana chuvoso, vá ao teatro se esbaldar em caçar números e ''''níqueis''''. Sim, você entendeu certo: a partir de hoje, no Teatro Folha, você poderá assistir a um divertido espetáculo, enquanto preenche a sua cartela, interage com o elenco e ainda corre o risco de ganhar um prêmio, se a sorte estiver a seu favor. O Bingo Teatro foi idealizado pela Cia. dos Dramaturgos, jovens autores que se conheceram no workshop ministrado pelo grupo inglês Royal Court Theatre em 2004 e decidiram se juntar para produção e discussão de textos teatrais. A idéia surgiu a partir de uma brincadeira entre os integrantes do grupo. No início deste ano, eles decidiram levar a sério o que tinha virado ''''piada interna'''' e passaram a se encontrar com uma maior freqüência para discutir como isso poderia ser transposto para o palco. ''''A peça é lúdica, pretende interagir com a platéia e trabalhar uma linguagem com a qual ainda não estávamos muito acostumados: a comédia'''', diz Paula Chagas, uma das integrantes da Cia. dos Dramaturgos. O presidente da República preso num elevador é apenas uma das situações que prometem render muitas gargalhadas. A brincadeira funciona assim: a pessoa compra o seu ingresso para assistir a uma sessão do Bingo Teatro, recebe uma cartela com números aleatórios, que serão sorteados por um programa eletrônico. ''''Serão três esquetes cômicas por noite. Cada texto traz lacunas que serão preenchidas com cada um dos números sorteados, que dão graça pela improbabilidade ou exatidão. Enquanto isso, a platéia vai assinalando os sorteados em sua cartela'''', explica. Um dos prêmios que o vencedor vai levar é a escolha de um tema da atualidade, sobre o qual a companhia deverá desenvolver um novo esquete na semana seguinte. Hoje e amanhã, confira o que o Capitão Nascimento anda aprontando desde que ele deixou o Bope. Serviço Bingo Teatro. 80 min. 12 anos. Teatro Folha (305 lug.). Avenida Higienópolis, 618, 3823-2323. 4.ª e 5.ª, 21h. R$ 20. Até 29/11