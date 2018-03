''Vá ao teatro, mas não me convide'' É através do choque total que o publicitário Sanjay (Rodrigo Santoro), da agência Sapo Martelo, cria slogans para a companhia teatral de Ricardo (Dan Stulbach), em Som & Fúria. Com direção geral de Fernando Meirelles (ao fundo), a minissérie estreia dia 7, na Globo.