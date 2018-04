V de Vingança propõe que todos participem de uma revolução Em uma Inglaterra do futuro, onde está em vigor um regime totalitário, vive Evey Hammond. Ela é salva de uma situação de vida ou morte por um homem mascarado, conhecido apenas pelo codinome V, que é extremamente carismático e habilidoso na arte do combate e da destruição. Ao convocar seus compatriotas a se rebelarem contra a tirania e a opressão do governo inglês, V provoca uma verdadeira revolução. Quando estreou no cinema, V de Vingança foi pouco valorizado pelos críticos - seu tom solene incomodou. Tire suas conclusões sintonizando a HBO Plus a partir das 23h15. Natalie Portman é a moça que acredita nos ideais do vingador, interpretado por Hugo Weaving, que não exibe nunca seu rosto, sempre escondido pela máscara. A história é inspirada na visionária minissérie em quadrinhos de Alan Moore (texto) e David Lloyd (desenhos), que transformou o modo como as pessoas encaravam a arte seqüencial na metade dos anos 1980. A trama era complexa, cheia de referências, de elementos subliminares. E o filme consegue reter muito bem o conteúdo dos quadrinhos, especialmente por não abusar da pirotecnia e se apoiar (corretamente) nos atores.