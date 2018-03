V de Vingança e a arma do terrorismo Há pouco mais de um ano, V de Vingança estreou nos cinemas, após ser exibido, fora de concurso, no Festival de Cannes, onde iniciou uma polêmica: afinal, o que está em discussão no filme de James McTeigue é, ou não, a defesa do terrorismo como arma política? V de Vingança passa hoje às 22 h no canal HBO Plus. A trama desenrola-se na Inglaterra do futuro, dominada por uma ditadura em que mascarado salva jovem que leva para seu esconderijo. Ele descortina para a garota um admirável mundo novo de liberdade e juntos passam a combater o regime autoritário. Natalie Portman, Hugo Weaving e Stephen Rea estão no elenco e o programa é atraente para quem quiser encarar o espinhoso tema da violência no mundo atual.