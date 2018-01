US$ 7,5 milhões para Las Leñas brilhar mais

Las Leñas é daqueles lugares que estão sempre em clima de festa e fazem de tudo para conquistar o turista. Somente para trazer novidades nesta temporada foram investidos cerca de US$ 7,5 milhões. A estação de esqui fica em Malargue, a cerca de 450 quilômetros de Mendoza, conhecida pelos seus maravilhosos vinhos. No coração da Cordilheira dos Andes, a base do centro de esqui, que é pura badalação e talvez o que concentre mais pessoas bonitas, fica a 2.240 metros de altitude. São 70 km de pistas e para chegar a elas há 12 meios de elevação. A novidade da temporada são as pistas de esqui Clio e Talia, especialmente para os esquiadores e snowboarders mais experientes. Mas os iniciantes estão recebendo uma atenção especial com a criação de uma área própria, batizada de Easy Ski Las Leñas. Gregg Wardle, diretor da Escola de Ski de Las Leñas, trouxe o sistema de Aspen, famosa estação de esqui do Colorado (EUA). Seu objetivo é que o Easy Ski garanta um aprendizado veloz, com alto nível de capacitação e destreza em pouco tempo de treinamento.Wardle tem dez anos de bagagem como treinador e coordenador de professores em diversas estações. Esse novo sistema oferece aos turistas, segundo ele, um aprendizado seguro para ganhar velocidade, mas também a técnica perfeita para frear. SNOWBUS O centro também ganhou uma sucursal da Rental com três novos snowbus (uma espécie de trator que chega às montanhas mais remotas da região) para quem quiser esquiar fora das pistas. Mas para deslizar por lá, é preciso ser especialista no assunto. A sucursal ficará na base da estação para atender aos hóspedes do Cirrus e do Apart y Dormis. Este novo espaço também vai oferecer serviços adicionais de lockers e lavanderia para o maior conforto dos turistas. A vantagem de ficar em Las Leñas é que não é preciso sair dali. Ainda mais com tanta infra-estrutura à disposição. Além dos hotéis que ficam praticamente na entrada das pistas, há lojas de aluguel de equipamentos e roupas de neve, escola de esqui, excelentes restaurantes, boates e um kid?s club com espaço de recreação dividido por faixa etária. Nos Hotéis Piscis e Escorpio, conforto está acima de tudo. O Piscis tem até cassino, piscina climatizada, jacuzzi, sauna, salas de fisioterapia e massagem. E, como se não bastasse, oferece até um simulador de golfe. É por essas e outras que famosos costumam desembarcar por lá nessa época. Mais informações no site www.laslenas.com. ESTRUTURA Altitude base: 2.240 metros Número de pistas: 24 Meios de elevação: 12 Máquina de neve: não Snowboard: sim Heliski: sim