Universal compra The Good Wife

O Universal Channel adquiriu a série The Good Wife, o novo drama de tribunal da rede americana CBS, com os atores Julianna Marguiles, de E.R., e Chris Noth, o Mr. Big de Sex and the City. Na série, Noth é um político que vai preso após um escândalo de corrupção e sexo. Sua mulher, papel de Julianna, tem de voltar ao trabalho de advogada para reconstruir sua reputação e sustentar seus dois filhos. The Good Wife é o segundo reforço do canal para novembro, que terá ainda Three Rivers, drama médico com foco em transplante de órgãos.