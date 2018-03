Unesco inclui 17 obras do arquiteto Le Corbusier em lista de patrimonio mundial

ZURICH - Dezessete edifícios desenhados pelo pioneiro arquiteto franco-suíço Le Corbusier tornaram-se patrimônio mundial da Unesco, informou o governo suíço neste domingo, 17, abrindo a possibilidade de mais financiamento para conservação dos locais.

As estruturas incluem a Maison Guiette, na Antuérpia (Bélgica), o Museu Nacional para Arte Ocidental, em Tóquio, e outros pontos na França, Suíça, Argentina, Alemanha e Índia.

"O trabalho de Le Corbusier é uma contribuição central para a arquitetura moderna", disse o governo em comunicado.

As propriedades "incorporam as excepcionais respostas arquitetônicas e construtivas aos desafios sociais do século 20", acrescentou a nota.

Le Corbusier - famoso por chamar a casa de uma máquina para se viver - nasceu como Charles-Edouard Jeanneret, em La Chaux-de-Fonds, Suíça, em 1887. Ele adotou o apelido Le Corbusier em 1920, vindo de seu avô paterno, Lecorbesier.

Tornou-se cidadão francês em 1930 e morreu em 1965. Sua imagem aparece na nota de 10 francos suíços.