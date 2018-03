Uma voz e um piano embalados pelo lirismo português

O poeta e escritor português Tiago Torres da Silva aprofunda-se a cada letra que tem escrito para seus parceiros brasileiros, como Olivia Byington e Zeca Baleiro. Seu grande feito é escrever na linguagem da terra das palmeiras. O mais recente projeto é um álbum de sonetos musicados em parceria com a refinada dupla Luis Felipe Gama e Ana Luiza. Parte da produção do trio será antecipada ao público hoje no show que o pianista/compositor e a cantora fazem no Centro Cultural São Paulo. "Vamos apresentar aquilo que formata bem para piano e voz", diz a cantora. "No disco, há faixas com formações instrumentais que variam com quarteto, quinteto." O repertório inclui outras canções de Gama, como Sete de Abril, Testamento (Milton Nascimento/Nelson Ângelo), You Must Believe in Spring (Michel Legrand) e Tristeza (Hnos. Nuñez), do repertório de Mercedes Sosa. Previsto para sair no início de 2009 (em Portugal antes daqui), o CD conta com participações de Ney Matogrosso, Elba Ramalho, Alcione, Alaíde Costa, Bibi Ferreira e Dominguinhos, que Tiago há muito admira. Um dos exemplares mais belos, que o público vai ouvir hoje, é Atlântico, cuja letra diz: "Não me falem do português de um lugar / A minha língua fala-se no mar/ E levanta-se em ondas como um cântico/ A minha língua é um barco a vela/ E sou eu que navegando dentro dela/ Escrevendo com sotaque atlântico." Outro tema relevante é Alma de Isopor, de letra inspirada em Maria Bethânia e melodia celestial de Gama. "Sou muito rápido para musicar letras. Fiz essa melodia pensando na voz de Bethânia. A princípio, pensamos em colocar no disco só se ela cantasse, mas ficou tão bom que vai sair mesmo se ela não participar", diz o compositor. A voz cristalina de Ana Luiza torna a canção ainda mais digna destes e outros superlativos. "É um luxo ter a Ana comigo, que dá uma maquiada legal em qualquer coisa que eu faça", diz Gama. É um harmônico e afinado casamento. Serviço Luis Felipe Gama & Ana Luiza. CCSP. Sala Adoniran Barbosa (631 lug.). R. Vergueiro, 1.000, 3383-3400, metrô Vergueiro. Hoje, 19 h. Grátis