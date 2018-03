Uma volta no Mustang de Stela Campos Stela Campos lança CDs com grande espaço de tempo entre eles. Mustang Bar (distribuído pela Tratore), seu quarto álbum, não foge a essa regra, nem a outra que pauta sua coerente carreira de cantora e compositora: tudo é muito bem-feito. Guitarra à frente, há uma deliciosa atmosfera vintage de anos 60 conduzindo canções e rocks e em inglês, francês e português. Cantando, Stela tem a delicadeza de ícones como Marianne Faithfull e Françoise Hardy quando jovens. Além de rock e folk, ela faz experimentos criativos com eletrônica.