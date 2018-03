Uma volta ao passado para encontrar o presente Estréia de Selden Edwards, The Little Book conta a história de Wheeler Burden, um meio judeu, de 47 anos, que vive em São Francisco em 1988. Na juventude, foi um grande jogador de beisebol em Harvard e fez sucesso com o rock. De repente, depois de um grande trauma, Burden é levado até uma cidade e uma época que ele conhece por meio das aula da professora Arnauld Esterhazy: a Viena de 1897, tempos em que Freud está prestes a desenvolver conceitos fundamentais para a psicanálise, Mahler está fazendo suas sinfonias e Karl Lueger, marcado pelas atitudes anti-semitas, acabara de chegar ao poder. Ali ele viveria as aventuras mais inusitadas, envolvendo-se até com uma jovem mulher.