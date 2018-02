Uma volta ao mundo com a Orquestra Mundana

É uma orquestra atípica, composta por um núcleo de seis músicos fixos e diversos convidados que dão o tom do show a cada vez que se apresentam. Se o primeiro álbum, gravado ao vivo no Sesc Pompeia em 2005, pendia mais para a música árabe por terem instrumentistas com essa influência, o show que Carlinhos Antunes com a Orquestra Mundana fazem a partir de hoje ressoa música latino-americana e africana. "A Orquestra Mundana é mesmo camaleônica: faz um som diferente a cada vez que nos apresentamos, porque vai de acordo com as experiências e influências dos músicos que convidamos", diz Carlinhos, que acaba de voltar de um festival em Burkina Fasso, na África, onde se encheu de inspiração, instrumentos típicos e realizou intercâmbio musical. "Além do repertório da orquestra, vamos mostrar novas composições de diversos gêneros, de indiana a africana, mas sempre com aquele toque brasileiro." Carlinhos se refere às inéditas Sombras da Romãzeira, um "trabalho imagético" que tem por base o flamenco, e Africanita, que fez em homenagem à sua filha Anita, de 2 anos. Essas são apenas duas das próximas composições que vão ser incluídas no novo álbum do músico, que espera lançar até julho pelo selo francês Daqui. Nas apresentações deste fim de semana, a orquestra também vai ganhar uma estrutura sonora mais erudita, dada a participação especial de três músicos formados na área - o cello de Adriana Holtz, da Osesp, o violino de Luís Amato, professor da Unesp, e a flauta de Celina Charlier, professora da Universidade de Nova York, vão oferecer uma roupagem mais clássica aos shows que ainda contarão com a presença de Badi Assad (hoje), Barbatuques e Paulo Betti (amanhã), Mawaca (domingo) e Simone Sou (nos três dias). As bailarinas flamencas Deborah Nefussi e Úrsula Correia, além de Luizinho Gonzaga, músico e arte-educador que fará intervenções baseadas na obra de Arthur Bispo do Rosário, Beto Angerosa (percussão), Luis Cabrera (saxofones tenor, alto e soprano, e flauta) e Rui Barossi (contrabaixo acústico) completam o time de artistas que prometem oferecer uma viagem em torno da mais refinada música do mundo. Serviço Carlinhos Antunes e a Orquestra Mundana. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.º, portão 2 do Parque do Ibirapuera, telefone 3629-1014. Hoje e amanhã, às 21 h; domingo, às 19 h. R$ 30