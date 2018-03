Uma única necessidade DATA ESTELAR Mercúrio e Saturno em oposição; Lua quarto minguante transita pelo signo de Capricórnio. Enquanto isso, aqui na Terra, nós, humanos, como parte integrante do infinito Universo, temos uma e apenas uma necessidade central, realizar nossas potencialidades. O fator que complica tão singelo destino é a duvidosa bênção da autoconsciência, pois dotando-nos da capacidade de nos distanciar de nós mesmos para nos olhar como observadores independentes, ela também promove a mentira, a fantasiosa descrição de nós mesmos como seres desvinculados de nossas práticas. Ora! Como se poderia, então, cumprir o desígnio central de realizar nossas potencialidades se estas definham no meio de um oceano de mentiras? Não se pode! Eis que sopra o vento cósmico de luz e espírito, para que nossa humanidade retome o caminho que merece. Áries >>21-03 a 20-04 Melhor assim! É muito melhor que os problemas apareçam todos juntos e muito antes de se vislumbrarem as facilidades e recompensas. Por que? Porque desta forma só restarão no caminho as almas verdadeiramente corajosas. Touro >>21-04 a 20-05 Agarre-se do abstrato e rejeite o concreto. Sim, faça o contrário do que manda o bom senso, porque normalmente pareceria melhor valorizar os fatos do que as ideias. Porém, agora os fatos mentem e as ideias são verdadeiras. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Concentre sua atenção na qualidade do caminho e na dignidade dos resultados que advierem da realização de seus projetos. Por enquanto, é mais seguro agir assim do que concentrar excessiva atenção nos resultados materiais. Câncer >>21-06 a 21-07 Ninguém vai roubar a ideia de ninguém. Pode até acontecer certo movimento neste sentido, mas no caso atual seria muito difícil encontrar alguém que aja concretamente para realizar qualquer ideia. Este problema você já o conhece. Leão>> 22-07 a 22-08 Liberdade é a virtude que promove o melhor nas pessoas, fazendo com que elas evoluam e se aprimorem todos os dias. Qualquer comportamento que limitar a liberdade será contrário ao bom andamento de um relacionamento. Virgem >>23-08 a 22-09 A intransigência é nociva ao bom andamento dos relacionamentos. Por trás das caras feias e das palavras agressivas há só uma coisa, medo. Sem medo e com mais coragem, as coisas seriam melhor para todas as pessoas envolvidas. Libra >>23-09 a 22-10 Anda todo mundo tão preocupado com as notícias alarmantes que se disseminam diariamente através dos meios de comunicação, que a necessária ajuda e colaboração anda escassa, justo no momento em que deveria circular com maior força. Escorpião >>23-10 a 21-11 Tudo poderia mesmo ser muito mais fácil se as pessoas tivessem menos medo e mais coragem. Porém, esta condição ideal está longe de ser o reflexo da realidade. Por isso, continue você lidando o melhor possível com as dificuldades. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Valorize um pouco mais o que já está à sua disposição, porque parece que não é mais necessário sair em busca de outros recursos, tudo que é preciso se encontra ao alcance da mão. No entanto, há de ser percebido devidamente. Capricórnio >>22-12 a 20-01 As pessoas costumam se comportar dogmaticamente, não questionam suas atitudes, apenas as reproduzem da mesma forma com que um dia conseguiram realizar algo com eficiência. Porém, tudo mudou e todo mundo deve mudar também. Aquário >>21-01 a 19-02 Tome a corajosa decisão de olhar seus problemas diretamente no olho, sem conformar-se com ilusões ou reflexos. Uma vez que você conseguir enfrentar os problemas de cara lavada, estes perderão a influência nefasta que exercem. Peixes >>20-02 a 20-03 Atualmente, você precisará tratar com pessoas cheias de receios e medos, que em vez de continuar apostando no futuro preferem agir aquém do possível. Isto trava as coisas, mas não elimina totalmente a perspectiva de crescimento.