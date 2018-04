Uma tarde com especialistas em Euclides da Cunha EUCLIDES: O centenário da morte do escritor e jornalista Euclides da Cunha (1866-1909) será lembrado hoje na Flip. Às 15h30, na Casa de Cultura, começa a mesa de debates O Mar e os Sertões, organizada pelo Estado e que vai reunir o escritor e colunista do Caderno 2 Milton Hatoum, a professora e pesquisadora Walnice Nogueira Galvão e o crítico literário Francisco Foot Hardman. A mediação será de Daniel Piza, editor executivo do Estado. Walnice tratará de aspectos da obra-prima de Euclides, Os Sertões - ela é autora, aliás, de uma elogiada edição crítica da obra. Foot Hardman pretende apresentar e discutir a qualidade da poesia do escritor, pouco conhecida do público. Já Milton Hatoum vai evocar a importância da Amazônia na obra de Euclides: ele pretende ler um conto de seu livro A Cidade Ilhada (Companhia das Letras), Uma Carta de Bancroft. O texto faz referência a uma carta que revela um sonho (ou pesadelo) do escritor quando estava em Manaus, antes de partir para o Purus. E Piza vai recordar da viagem que realizou no início do ano, trilhando o mesmo caminho percorrido pelo escritor na região amazônica, no começo do século passado. Os ingressos custam R$ 10 e serão vendidos na própria Casa de Cultura.