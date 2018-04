Uma seleção do acervo em preto e branco da Pinacoteca

O acervo de fotografia da Pinacoteca do Estado reúne cerca de 600 imagens (centradas na produção brasileira) e desde o ano 2000 ele vem crescendo cada vez mais graças a doações dos mais importantes fotógrafos do Brasil. Jogando luz em 65 fotos de destaque da coleção, o museu apresenta no piso térreo a mostra Um Acervo em Preto e Branco que, tal como diz o título, é uma exposição das criações desprovidas de cores. O curador de fotografia da Pinacoteca, Diógenes Moura, selecionou para a mostra trabalhos emblemáticos da coleção, feitos por Boris Kossoy, Claudia Andujar, Carlos Moreira, Cristiano Mascaro, Fernando Lemos, German Lorca e Thomaz Farkas. "A exposição é uma conversa entre amigos e surpreendeu-me a relação que há entre os fotógrafos pelas suas imagens", diz Moura. Faz-se, portanto, um percurso livre entre as criações, que dialogam sutilmente pelos temas que apresentam ou pela aparição de São Paulo em grande parte delas (apenas o português radicado no Brasil, Fernando Lemos, está representado pelos retratos de tom surrealista que fez em Lisboa no início dos anos 50). "É um encontro muito feliz", diz ainda o curador, chamando a atenção para a leveza das criações, puras pela característica de serem preto e branco. A coleção fotográfica da Pinacoteca, afirma Moura, reúne, na verdade, uma maioria de imagens coloridas, mas é, como reforça, representativa sim da fotografia brasileira, principalmente, a realizada a partir da década de 1940. Entre os destaques da mostra - cuja imagem mais antiga, de 1947, é de German Lorca -, está a série Bom Retiro e Luz - O Roteiro, feita entre 1975/76 por Cristiano Mascaro especialmente para a Pinacoteca (leia mais abaixo). "A série, a primeira criada a pedido do museu, tem 23 imagens, mas selecionei 12", diz o curador. Outro, ainda, é o Álbum de 60 Anos de Fotografia de Thomaz Farkas, com imagens emblemáticas de toda a carreira do fotógrafo. Serviço Um Acervo em Preto e Branco: Fotografias. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. 10/18h (fecha 2.ª). R$ 4 (sáb. grátis). Até 9/8