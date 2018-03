Uma releitura de Rei Lear, por Godard Houve versões de Rei Lear assinadas por Akira Kurosawa, Peter Brook, Grigori Kozintsev e Don Boyd, mas a que o Telecine Cult exibe às 20h15 é especial. Cinéfilo que se preze tem de assistir à releitura que Jean-Luc Godard faz do texto de Shakespeare. O elenco é formado por Woody Allen, Peter Sellers, Molly Ringwald, Burgess Meredith e Norman Mailer e a história, que nunca é linear na obra do cineasta francês, trata de um descendente do bardo que decide reescrever as peças de seu ancestral, tudo isso no quadro apocalíptico do mundo após o acidente nuclear de Chernobyl. Godard se questiona sobre o sentido da arte num mundo ameaçado de destruição. Em seu guia de filmes, Leonard Maltin diz que o filme deve ser evitado. Evite o crítico, isso sim.