Uma reflexão sobre os atuais ''''tempos sombrios'''' Os textos reunidos aqui resultam do desenvolvimento de uma pesquisa do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania da USP. "O projeto buscava abordar a forma e o fundo desse processo por meio de uma reflexão sobre política que pudesse dar conta da simultânea violência e banalidade que bloqueavam e rompiam sua própria possibilidade. O título do projeto, Cidadania e Democracia: O Pensamento nas Rupturas da Política, enunciava a urgência de compreendermos nossos ?tempos sombrios?, que recusam o fortalecimento dos espaços públicos, negam a transparência nas decisões econômicas e políticas fundamentais e tornam inacessíveis as ações de participação que possam de fato fazer diferença", destacam os organizadores.